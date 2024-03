SNC-Lavalin Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Snc-lavalin auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ war. Allerdings haben die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Snc-lavalin diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Analysteneinschätzung: Im Laufe des letzten Jahres haben Analysten aus Research-Abteilungen die Aktie von Snc-lavalin insgesamt mit 6 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Snc-lavalin aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 48,43 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 55,21 CAD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -12,28 Prozent hinweist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien bieten. Bei Snc-lavalin gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Snc-lavalin daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 44,36, was 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.