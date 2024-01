SNC-Lavalin Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Snc-lavalin ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Snc-lavalin mit 0,23 Prozent 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bauwesen wird Snc-lavalin als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 44,56 liegt, während das Branchen-KGV bei 28 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Snc-lavalin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 38,4 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,54 CAD liegt, was einem Unterschied von +10,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (42,07 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,12 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Snc-lavalin-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.