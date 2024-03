SM Energy Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Sm Energy-Aktie wird derzeit in verschiedenen analytischen Bereichen bewertet und erhält dabei unterschiedliche Bewertungen.

In der technischen Analyse wird die Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 37,36 USD, während der aktuelle Kurs bei 46,82 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +25,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 39,26 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +19,26 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Dividende fällt die Bewertung jedoch negativ aus. Die Dividendenrendite liegt bei 1,93 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 17,84 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Konzerns die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 0 und der RSI auf 25-Tage Basis bei 17,41, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,14 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt, der bei 26,76 beträgt. Daher erhält die Aktie auch aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".