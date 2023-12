SM Energy Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Sm Energy ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies geht aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen hervor, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Sm Energy derzeit eine Dividendenrendite von 1,52 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,53 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Sm Energy als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 39,68 und der RSI25 beträgt 46,54, was zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Sm Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,3 auf, was 79 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer positiven Einschätzung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse führt.

