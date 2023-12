SM Energy Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Sm Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 42,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sm Energy im Branchenvergleich eine Underperformance von -38,45 Prozent aufweist. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 42,88 Prozent, wobei Sm Energy 38,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sm Energy in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Sm Energy beträgt basierend auf dem aktuellen Kursniveau 1,52 Prozent und liegt damit 26,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,14). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sm Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Analysten schätzen die Aktie von Sm Energy auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sm Energy vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 41,75 USD, was einer Erwartung in Höhe von 7,83 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 21,42 als "Gut" zu bewerten, während der RSI25 (für 25 Tage) bei 46,65 liegt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung von "Gut" für Sm Energy.