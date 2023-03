SMT Scharf steigert Umsatz und Ergebnis deutlich

Die SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2022 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum gegenüber dem Vorjahr erzielt und damit die zuletzt bekanntgegebenen Erwartungen erfüllt. Der Konzernumsatz erhöhte sich demnach im Jahr 2022 auf 93,7 Mio. EUR und erreichte somit den prognostizierten Umsatz von mehr als 92,0 Mio. EUR (2021: 85,9 Mio. EUR). Dies entspricht einer deutlichen Umsatzsteigerung von 9,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Daneben hat SMT Scharf auf vorläufiger Basis ein operatives Konzernergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2022 von 14,3 Mio. EUR erreicht (2021: 11,2 Mio. EUR). Mit diesem deutlichen Ergebnisanstieg um 27,7 % im Vergleich zum Vorjahr konnte SMT Scharf das zuletzt prognostizierte EBIT für 2022 von mehr als 14,0 Mio. EUR erreichen.

Hans Joachim Theiß, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, erklärt: „Im Jahr 2022 hat sich das Geschäft von SMT Scharf trotz der großen Unsicherheit und Volatilität im Marktumfeld deutlich besser entwickelt als ursprünglich erwartet. Auf Basis unserer strategischen Initiativen ist es uns gelungen, das Geschäft in den internationalen Kernmärkten erfolgreich auszubauen. Dabei haben wir fortwährend große Anstrengungen unternommen, um die Engpässe in den internationalen Lieferketten auszugleichen. Zum deutlichen Ergebnisanstieg konnten neben der Auflösung einer Rückstellung sowohl die starke Nachfrage im Neuanlagengeschäft als auch der Zuwachs im traditionell margenstarken After-Sales-Geschäft wesentlich beitragen.“

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika.