SMT Scharf Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analyse von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung am Markt. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Smt Scharf durchsucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 42,86 und einem RSI25 von 51,16 wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für Smt Scharf abgeleitet.

In Bezug auf die Dividende liegt Smt Scharf mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von Maschinen (3,16 %). Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Auch aus technischer Sicht ergibt sich keine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,04 EUR, während der letzte Schlusskurs bei nur 6,4 EUR lag, was einer Abweichung von -20,4 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Smt Scharf also eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Stimmung, den RSI als auch die technische Analyse.