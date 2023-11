SMT Scharf Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,05 wird die Aktie von Smt Scharf derzeit als fundamental unterbewertet angesehen, da sie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (KGV von 32,3) um 84 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Smt Scharf interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was auf eine normale Aktivität hinweist, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Smt Scharf derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,33 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Smt Scharf derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,52 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -24,88 Prozent entspricht. Dies deutet ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,22 EUR, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht, und somit als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse.