SMT Scharf Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Dividende der Aktie von Smt Scharf liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 3,17 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 5,14 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Smt Scharf eine gute Bewertung auf dieser Ebene.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Smt Scharf derzeit bei 8,06 EUR, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,45 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -19,98 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 6,33 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Smt Scharf waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer guten Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.