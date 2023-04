SMT Scharf in 2022 Zwischenhoch? 2023 wird schwächer laut „konservativer“ Prognose.

Es geht um die Emanzipation von Kohle -Auslaufmodell auf Dauer? SMT Scharf ist für 2023 pessimistisch.

Und der zurückgekommene Auftragsbestand zum 31.12.2022 sagt eigentlich schon, wo es hingehen könnte in 2022: Zum Stichtag 31. Dezember 2022 lag der Auftragsbestand der SMT Scharf Gruppe bei 22,9 Mio EUR (31. Dezember 2021: 26,9 Mio EUR). Folglich wird man vorsichtiger: Angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit und Volatilität im Marktumfeld vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs und Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in China sowie steigender Materialkosten sehe sich SMT Scharf im Jahr 2023 mit herausfordernden Rahmenbedingungen konfrontiert. Für das Geschäftsjahr 2023 rechne der Vorstand der SMT Scharf AG daher unter konservativen Prämissen mit einem Konzernumsatz von 83 Mio EUR bei einem EBIT von 1,2 Mio EUR.

Kräftiges Umsatzminus und Gewinn nur noch knapp über Null – SMT scharf sollte seine Abhängigkeit von Steinkohle und den Märkten Russland, China reduzieren, zumindest scheint das auf Dauer notwendig.

China stellte auch im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von 43,4 Mio EUR bzw. einem Anteil von 46,3 % am Gesamtumsatz (2021: 51,9 % bzw. 44,6 Mio EUR) weiterhin den wichtigsten Absatzmarkt für SMT Scharf dar. Durch die für chinesische Bergbauunternehmen geltende Emissionsrichtlinie China III wirkten sich die Investitionen der hiesigen Unternehmen in innovative Bergbautechnik positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Berichtszeitraum aus. In Russland steigerte SMT Scharf den Umsatz von 14,1 Mio EUR im Vorjahr auf 20,6 Mi. EUR im Jahr 2022. Entsprechend erhöhte sich in 2022 der Anteil am Gesamtumsatz auf 22,0 % nach 16,4 % im Vorjahr – und hier liegt natürlich angesichts der politischen Diskussionen auch ein Hauptrisiko für die zukünftige Entwicklung der SMT Scharf..