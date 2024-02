SMJ Aktie: So schnell kann es gehen

Die Dividendenpolitik von Healthbank erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,01 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse der Healthbank-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,14 SGD liegt. Dies entspricht dem aktuellen Schlusskurs von 0,144 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite von Healthbank um mehr als 2 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Healthbank. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.