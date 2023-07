SMC mit Rekordergebnis - Daniel Langmeier neuer Geschäftsführer von SMC Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "SMC":

Tokio/Egelsbach (ots) -SMC, der weltweit führende Anbieter von Automatisierungslösungen für die Industrie, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 (Ende März) unter anderem dank der anziehenden Nachfrage nach Elektroautos in China und in der Halbleiterproduktion ein Rekordergebnis eingefahren.Auf dem wichtigen deutschen Markt will SMC das Wachstum weiter forcieren und besetzt seine Geschäftsführung neu: Seit dem 01.07.2023 ist Daniel Langmeier zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer und VR-Präsident bei SMC Schweiz AG auch neuer Managing Director der SMC Deutschland GmbH. Daniel Langmeier ist seit 39 Jahren bei SMC tätig und hatte bereits von 2000-2013 die Verantwortung für den deutschen Markt inne.Der Umsatz von SMC kletterte im Geschäftsjahr 2022/2023 im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 Prozent auf 824,7 Mrd. Yen (rund 5,84 Mrd. Euro). Dabei profitierte das Unternehmen wie bereits im Vorjahr von seiner breiten internationalen Aufstellung, einem gesunden Umsatzmix, guten Produktions- und Lagerkapazitäten sowie einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Nach dem Abklingen der Corona-Pandemie reduzierten sich auch die Verzögerungen in den Lieferketten."Deutschland ist ein bedeutender und attraktiver Wachstumsmarkt", erläutert Daniel Langmeier, neuer Managing Director der SMC Deutschland GmbH. "SMC mit seinen innovativen Produkten und seinem Fokus auf Nachhaltigkeit ist der ideale Partner der Industrie auf diesem Weg." Daher komme es jetzt darauf an, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum zu schaffen, sagte Langmeier. "SMC Deutschland setzt dafür auf noch mehr Kundennähe, die wir durch den Ausbau unseres Vertriebs, maßgeschneiderte Lösungen aus unserem Portfolio von 12.000 Grundmodellen und mehr als 700.000 Varianten sowie einem schnellen Kundenservice sicherstellen werden", so Langmeier abschließend.