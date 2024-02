SMC Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Aktie von Smc bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,07 %. Dies liegt um 1,71 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Maschinenbranche, was auf eine geringere Ausschüttung hinweist und zu einer Bewertung "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche verzeichnete Smc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,92 %, was einer Outperformance von +6,89 % entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Smc mit 12,5 % über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smc liegt mit 29,33 über dem Durchschnitt der Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.