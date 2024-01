SMCPS. Aktie: Finger Weg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Smcp liegt der RSI7 aktuell bei 72,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Smcp weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Smcp-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, was bedeutet, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird besonders positiv bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammengefasst bekommt Smcp daher für diese Stufe ein "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Smcp aktuell bei 5,99 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 3.185 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -46,83 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein "Schlecht"-Signal festgestellt, da die aktuelle Differenz bei -9 Prozent liegt.

Insgesamt erhält das Smcp-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.