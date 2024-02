SMCJapan Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "SMC CORP":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smc liegt bei einem Wert von 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,79 für Maschinen über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Smc. Es gab insgesamt sechs positive und ein negatives Feedback, mit zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Smc daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Daher wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Smc bei 72133,88 JPY, was eine positive Einschätzung ergibt. Der Abstand zum Aktienkurs liegt bei +12,69 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 77746,6 JPY, was einem Abstand von +4,56 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.