SMCJapan Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Smc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 70444,33 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 75760 JPY (+7,55 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 73498,4 JPY, was einer Steigerung von 3,08 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche zeigt Smc eine Outperformance von +7,75 Prozent, da die Aktie in den letzten 12 Monaten um 36,66 Prozent gestiegen ist. Auch im "Industrie"-Sektor übertrifft Smc mit einer Rendite von 12,18 Prozent den Durchschnittswert von 24,48 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (65) als auch der RSI der letzten 25 Tage (51,66) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.