SMCJapan Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Smc liegt bei 29,33, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 33 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 22. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Smc-Aktie liegt bei 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (46,24). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Smc auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Smc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 72415,38 JPY. Der letzte Schlusskurs (84210 JPY) weicht somit um +16,29 Prozent ab und erhält eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (78427 JPY) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+7,37 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Smc-Aktie für die einfache Charttechnik demnach ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz für Smc ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Smc-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen, wobei die fundamentale Bewertung "Schlecht" ausfällt, die RSI-Bewertung hingegen "Gut" ist und die technische Analyse ein positives Bild zeigt.