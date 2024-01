SMCJapan Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Smc schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Maschinenbranche. Der Unterschied beträgt 1,62 Prozentpunkte (1,3 % gegenüber 2,92 %). Aufgrund dieser Abweichung erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Smc derzeit auf 70508,23 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 75000 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,37 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 73677,6 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht mit +1,79 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Die Gesamtbewertung lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Smc steht bei 43,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,22 und ist somit ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität bei der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit wird Smc insgesamt als "Neutral" eingestuft.