SMCJapan Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Smc eine Performance von 13,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 26,81 Prozent, was auf eine Underperformance von -13,48 Prozent für Smc hindeutet. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 22,14 Prozent im letzten Jahr, wobei Smc um 8,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Smc derzeit eine Rendite von 1,3 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,92 %. Mit einer Differenz von 1,62 Prozentpunkten ergibt sich dadurch die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smc bei 69819,49 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 72920 JPY liegt, was einer Distanz zum GD200 von +4,44 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 72600,6 JPY, was einer Distanz von +0,44 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Smc daher von uns die Gesamtnote "Neutral".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Smc. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Smc daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt vergeben wir von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.