SMA Solar wird immer uninteressanter …

Die Sma Solar-Aktie hat in der technischen Analyse ein gemischtes Rating erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -17,68 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ergibt sich auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein anderes Rating, nämlich "Neutral". Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 deutet darauf hin, dass die Sma Solar-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Überkauf noch Überverkauf an und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Sma Solar derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich wird Sma Solar im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,05 liegt die Aktie 84 Prozent unter dem Branchen-KGV von 56,15 und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.