SMA Solar: Das wahre Kursziel beträgt 112,20 EUR

Die Aktie von SMA Solar wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Laut ihrer Einschätzung liegt das tatsächliche Kursziel um +31,30% über dem gegenwärtigen Wert.

• Am 09.08.2023 legte SMA Solar um +2,64% zu

• Das Kursziel für die Aktie lautet 112,20 EUR

• Das Guru-Rating von SMA Solar bleibt unverändert bei 3,60

Am gestrigen Handelstag verzeichnete SMA Solar an den Finanzmärkten ein Plus von +2,64%. Dies führte dazu, dass sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – auf +1,36% summierte. Der Markt scheint daher momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung überraschend kam: Die Stimmung ist eindeutig positiv.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von SMA Solar beträgt 112,20 EUR.

Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das Potenzial dieser...