SMA Solar Technology – Beeindruckende Zahlen führen zu Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die SMA Solar Technology AG verzeichnet eine beeindruckende Performance, alleine in den letzten Tagen konnte das Unternehmen mehr als satte 23% zulegen. Dies liegt natürlich am generellen Photovoltaik-Boom, aber auch an den Zahlen, die das Unternehmen derzeit liefert. Im ersten Halbjahr wird das Unternehmen voraussichtlich einen Umsatz zwischen 770 und 780 Millionen Euro generieren, verglichen mit 472 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird zwischen 120 und 130 Millionen Euro erwartet, während es im ersten Halbjahr 2022 nur 16 Millionen Euro betrug.

Der positive Trend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, wobei der Umsatz mit 400 bis 410 Millionen Euro und das EBITDA zwischen 60 und 70 Millionen Euro über den Erwartungen lagen. Die endgültigen...