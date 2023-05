SMA-Solar-Technology-Aktie: Steht unter Druck?

Im Fokus: SMA-Solar-Technology-Aktie An der Börse legten SMA Solar Technology-Papiere in der Zehn-Jahres-Betrachtung per saldo um +456,3% zu, was einer Performance von +18,7% pro Jahr entspricht. Ein Einsatz in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 55.628 Euro geklettert. Parallel dazu ist das Anlage-Risiko angesichts der Verlust-Ratio* von 4,54 als hoch zu klassifizieren. Doch...