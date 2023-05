SMA Solar Technology AG: Überflieger des Jahres!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Aktie von SMA Solar Technology kann erneut eine beachtliche Performance vorweisen. Mit einer Gesamtperformance von über 164% und einem Anstieg von mehr als 58% seit Jahresbeginn gehört sie zu den besten Aktien in unseren Depots und ist ein wahrer Überflieger. Doch was macht SMA Solar Technology so attraktiv? Ein Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zeigt, dass der Wert für Investoren auch weiterhin interessant ist. Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um satte 8,3% steigern. Und dank dieses starken Wachstums konnte SMA Solar Technology einen Gewinn von 0,7 Euro pro Aktie erzielen. Die Prognosen für das Jahr 2023 sagen sogar einen Anstieg des Gewinns pro Aktie von 0,9 Euro auf 2,57 Euro voraus.

Trotz des hohen KGVs, das 2022 bei hohen 41,5 lag, sehen wir weiterhin großes...