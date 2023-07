SMA Solar: Starkes Kurspotenzial von +23,28% - Kursziel bei 117,30 EUR

Die Aktie von SMA Solar hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Abwärtstrend verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -2,41%. Insgesamt betrachtet liegt das Ergebnis der letzten Woche bei -13,34%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für SMA Solar wird im Durchschnitt bei 117,30 EUR gesehen. Damit eröffnet sich ein starkes Kurspotenzial von +23,28% für Investoren. Allerdings gibt es auch Analysten, die aufgrund des aktuellen schwachen Trends nicht alle diese Einschätzung teilen.

Aktuell raten drei Analysten zum Kauf der Aktie und weitere drei sehen sie optimistisch als “Kauf” an. Vier Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Der Anteil der zumindest noch optimistischen Analysten liegt damit insgesamt bei...