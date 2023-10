SMA Solar: Potenzial von über 40 Prozent - Kursziel bei 86,70 EUR

Die Aktie von SMA Solar konnte in den letzten fünf Handelstagen keine positive Entwicklung verzeichnen und verlor insgesamt 1,98%. Gestern fiel der Aktienkurs um weitere 1,20%, was eine eher pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Allerdings sind viele Analysten nach wie vor optimistisch gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel für SMA Solar beträgt aktuell 86,70 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial von über +40%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Zwei Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie, während zwei weitere Optimisten die SMA Solar als “Kauf” einstufen. Sieben Experten halten die Aktie dagegen neutral (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt gleich beim Wert von 3,55. Demnach...