SMA Solar: Potenzial von 28,33% - Kursziel bei 108,12 EUR

Die Aktie von SMA Solar hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von insgesamt -3,60% verzeichnet und gestern weitere Abgaben in Höhe von -3,71%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Doch Bankanalysten sehen das anders. Sie sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 108,12 EUR hat. Sollten sie damit Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potential in Höhe von +28,33%.

Derzeit empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere drei plädieren für einen Kauf. Vier Experten haben eine neutrale Bewertung (“halten”). Insgesamt sind somit +60% der befragten Analysten optimistisch gestimmt.

Zudem ist das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” auf nunmehr 3,90 gestiegen (vorheriges Rating: ebenfalls 3,90).