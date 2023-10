SMA Solar: Potenzial für mehr

Die Aktien von SMA Solar wurden in letzter Zeit von Analysten genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellten sie fest, dass der momentane Preis nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

• Am 02.10.2023 verzeichnete SMA Solar eine Kursentwicklung von -2,51%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 86,70 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,55

Am gestrigen Tag fiel der Kurs um -2,51%, was jedoch in Anbetracht der letzten fünf Handelstage einen positiven Trend bedeutet (+1,26%). Die Stimmung auf dem Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Das mittelfristige Ziel für den Aktienkurs wird im Durchschnitt aller Bankanalysten mit 86,70 EUR bewertet. Wenn sich diese Einschätzung durchsetzen sollte, ergäbe das ein Potential von +43,78%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht und es gibt unterschiedliche Meinungen über die...