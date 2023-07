SMA Solar: Potenzial für eine positive Kursentwicklung

Die Aktie von SMA Solar hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag um -1,69% an Wert verloren. Doch sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 117,30 EUR liegt und damit ein mögliches Wachstumspotenzial von +34,52% besteht.

• SMA Solar erlebte am 25.07.2023 eine negative Entwicklung von -1,69%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 117,30 EUR

• Das Guru-Rating ist nun auf dem Niveau von 3,90 zu stabilisieren

Drei Analysten sehen die Aktie als starken Kauf und weitere drei Experten empfehlen sie zum Kauf mit einer optimistischen Einschätzung. Vier Bankanalysten haben sich neutral positioniert und halten die Aktien des Unternehmens.

Eine Tendenz zur positiven Kursentwicklung lässt sich auch durch das aktuelle “Guru-Rating” ablesen.

Bitte beachten Sie jedoch...