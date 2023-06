SMA Solar: Potenzial für +13,51% - Kursziel 108,12 EUR

Die Aktie von SMA Solar hat sich gestern am Finanzmarkt um -6,71% verschlechtert und innerhalb der letzten fünf Handelstage eine negative Entwicklung in Höhe von -5,79% verzeichnet. Der Markt scheint also momentan eher pessimistisch zu sein.

Doch laut durchschnittlicher Bankanalyse ist das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 108,12 EUR angesiedelt – was einem potenziellen Kursanstieg von +13,51% entspricht. Drei Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere drei geben ein “Kauf”-Rating ab. Vier Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Insgesamt sind demnach noch 60% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating hat sich im Vergleich zum vorherigen Wert nicht geändert und liegt nun bei 3,90.