SMA Solar: Kursziel von 86,70 EUR laut Analysten nicht adäquat

Die Aktie von SMA Solar hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +8,07% erfahren. Am gestrigen Tag allein konnte ein Plus von +1,30% registriert werden. Die Marktstimmung ist demnach zurzeit optimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass das Potenzial noch lange nicht ausgenutzt wird und die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel soll bei 86,70 EUR liegen und somit ein Aufwärtspotential von +30,77% bieten.

Obwohl sich zwei Analysten für einen Kauf aussprechen und weitere zwei die Stärke des Unternehmens bestätigt sehen (Rating “Kauf”), halten sieben Experten ihre Position mit einem neutralen Rating (“halten”). Insgesamt zeigen sich damit immerhin noch +36,36% der Analysten optimistisch gestimmt.

Abschließend lässt sich sagen: Nachdem das Guru-Rating ALT zuvor...