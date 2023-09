SMA Solar: Kursziel von 86,70 EUR erwartet

Die Aktie von SMA Solar hat gestern eine deutliche Kursentwicklung hingelegt und liegt aktuell bei +3,55%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch einen Rückgang um -6,69%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind die Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 86,70 EUR – was einem Potenzial von +35,05% entspricht. Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere zwei setzen sie auf “Kauf”. Sieben Experten bewerten sie mit “halten”.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,55.