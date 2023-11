SMA Solar: Kursziel von 71,40 EUR - Analyse und Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die gegenwärtige Unterbewertung der SMA Solar-Aktie nach Ansicht von Analysten weist auf ein wahres Kursziel hin, das um +33,83% über dem aktuellen Kurs liegt.

• SMA Solar verzeichnete am 28.11.2023 einen Rückgang um -1,20%

• Das prognostizierte Kursziel für die Aktie beträgt 71,40 EUR

• Das aktuelle Guru-Rating bleibt stabil bei 3,64

Am vergangenen Tag wies SMA Solar an den Finanzmärkten eine negative Entwicklung von -1,20% auf. Dies fügt sich in die Gesamtergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer kompletten Woche – mit einem Abschwung von -7,86%. Der Markt scheint momentan dementsprechend eher pessimistisch gestimmt zu sein.

Ob Analysten in Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmungslage ist jedenfalls eindeutig.

Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Potenzial bis zu einem Kurswert von 71,40 EUR hat. Sollte dies eintreten würden Investoren somit ein potenzielles Wachstumspotenzial von +33,83% haben. Nach jüngsten Entwicklungen und einem schwachen Trend teilen jedoch nicht alle Analysten diese Auffassung.

In konkreten Zahlen ausgedrückt glauben zurzeit 2 Analysten fest daran, dass es sich bei dieser Aktie um einen starken Kauf handelt. Optimistisch aber nicht euphorisch bewerten weitere 3 Experten die Situation als “Kauf”. Eine neutrale Haltung nehmen insgesamt 6 Fachleute ein und sprechen daher vom Status “halten”.

Demnach zeigt der Anteil an zumindest noch optimistischen Einschätzungen einen Wert von +45%.

Ergänzend kann diese positive Aussicht durch den etablierten Trend-Indikator "Guru-Rating" untermauert werden

