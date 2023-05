SMA Solar: Das Kursziel liegt bei 95,37 EUR

Die Aktie von SMA Solar wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Wenn sie Recht behalten, könnte die Aktie Investoren ein Kursrisiko in Höhe von -4,63% eröffnen.

• SMA Solar: Rückgang um -0,70% am 25.05.2023

• Durchschnittliches Kursziel beträgt 95,37 EUR

• Guru-Rating erhöht sich auf 3,90

Am vergangenen Handelstag verzeichnete SMA Solar einen Rückgang um -0,70%. Insgesamt fielen die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage um -5,03%, was für eine pessimistische Stimmung am Markt sorgt.

Das durchschnittliche Kursziel für SMA Solar beträgt laut Bankanalysten 95,37 EUR. Dies würde einer Abweichung zum aktuellen Preisniveau um -4,63% entsprechen. Obwohl drei Analysten das Unternehmen als starken Kauf empfehlen und weitere drei es optimistisch sehen (“Kauf”), haben vier Experten keine klare Meinung...