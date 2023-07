SMA Solar: Kursziel bei 117,30 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von SMA Solar hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und liegt aktuell bei einem Kursverlust von -7,20%. Gestern fiel der Kurs um weitere -3,50%, was pessimistische Stimmung am Finanzmarkt auslöst. Allerdings sind sich die Bankanalysten einig und haben ein mittelfristiges Kursziel für SMA Solar bei 117,30 EUR ermittelt. Damit dürfte das Unternehmen Investoren ein Potenzial von +18,13% bieten.

• SMA Solar: Am 07.07.2023 mit -3,50%

• Das Kursziel von SMA Solar liegt bei 117,30 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +60%

Aktuell raten drei Experten zum Kauf der Aktie und weitere drei bewerten sie als “Kauf”. Vier Analysten halten das Papier neutral (“halten”). Insgesamt zeigen dies positive Einschätzung und das Guru-Rating (jetzt auf 3,90 gestiegen) eine gute...