SMA Solar: Kursziel bei 108,12 EUR - Potenzial von +27,05%

Am gestrigen Tag verzeichnete SMA Solar an der Börse eine negative Entwicklung von -2,63%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus insgesamt -0,93%. Trotzdem sehen einige Analysten ein enormes Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 108,12 EUR. Sollten sich die Vorhersagen bewahrheiten, ergibt sich daraus ein Potential von +27,05% im Vergleich zum aktuellen Wert. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch und sprechen unterschiedliche Empfehlungen aus.

Drei Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie. Weitere drei Bewertungen lauten “Kauf”, aber ohne übertriebene Euphorie. Vier weitere Analysten geben eine neutrale Einschätzung mit einem “Halten”-Rating ab.

Insgesamt sind somit noch 60% der Experten positiv eingestellt gegenüber dem Wertpapier des Unternehmens. Das...