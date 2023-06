SMA Solar: Kursziel bei 108,12 EUR - Analysten sehen Potenzial von +24%

Die Aktie von SMA Solar hat am Finanzmarkt gestern einen Anstieg um +0,93% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,46% aufgewiesen. Doch wie sehen die Prognosen der Bankanalysten aus?

Das mittelfristige Kursziel für SMA Solar liegt im Durchschnitt bei 108,12 EUR – laut Experten ein Potenzial von +24,13%. Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere drei sie optimistisch aber nicht euphorisch einschätzen (‘Kauf’), sind vier Experten neutral eingestellt (‘Halten’). Insgesamt zeigen sich also rund 60% der Analysten noch optimistisch.

Interessant ist zudem das Guru-Rating des Unternehmens: Dieses wurde nun mit 3,90 bewertet (vorher ebenfalls 3,90).