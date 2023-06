"SMA Solar: Investitionsmöglichkeiten mit Kursziel von 108,12 EUR"

Ob die aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt den Bankanalysten überraschen? Fakt ist jedenfalls, dass SMA Solar gestern um -0,38% fiel und sich damit in der vergangenen Woche auf insgesamt +5,78% steigerte. Eine positive Entwicklung also.

Doch laut Einschätzung von Experten wird die Aktie noch immer nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 108,12 EUR und würde somit ein Plus von +2,68% gegenüber dem aktuellen Wert ermöglichen.

Das Guru-Rating wurde ebenfalls aktualisiert und beträgt nunmehr 3,90 (vorher: 3,90). Von insgesamt zehn Analysten empfehlen drei einen starken Kauf der Aktie. Drei weitere teilen diese optimistische Einschätzung ohne allerdings euphorisch zu sein. Vier Experten schlagen vor die Aktie zu halten.

Fazit: Mit einem Anteil von +60,00%, sind viele Analystinnen und Analysten positiv...