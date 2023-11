SMA Solar: Experten sehen Kurspotential von +33,46% bei Zielkurs von 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Aktie von SMA Solar verzeichnete am vergangenen Handelstag eine Kursentwicklung von -0,93%. Innerhalb einer vollständigen Handelswoche beträgt das Minus bereits -7,60%, was offenbar zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Dennoch sind sich Bankanalysten sicher: Das mittelfristige Kursziel für SMA Solar liegt bei 71,40 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, ergibt sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +33,46%.

Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und drei weitere bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Sechs Experten vergeben ein neutrales “halten” Rating. Insgesamt überwiegen somit positivere Bewertungen und der Anteil der Analysten mit zumindest noch optimistischer Einschätzung beträgt +45,45%.

Auch das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.

