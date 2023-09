SMA Solar: Bankanalysten sind bullish – Kurspotenzial von +40,18%

Gestern verlor die Aktie von SMA Solar am Finanzmarkt 1,20%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich das Minus auf insgesamt 1,98%, was zeigt, dass derzeit eher Pessimismus vorherrscht.

Doch die Einschätzungen der Bankanalysten sehen anders aus. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 86,70 EUR und bietet somit ein Potenzial von +40,18% für Investoren. Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und zwei weitere sprechen eine optimistische Empfehlung aus. Sieben Experten bewerten die Aktie neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,55 unverändert positiv im Vergleich zur früheren Bewertung “Guru-Rating ALT”.