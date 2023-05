SMA Solar: Bankanalysten sehen Kursziel bei 95,37 EUR

Die Aktie von SMA Solar hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,29% verzeichnet. Damit zeigt sich der Markt momentan optimistisch.

Laut Analystenmeinung ist die Aktie unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 95,37 EUR auf. Wenn das zutrifft, liegt das Potenzial für Investoren aktuell bei -7,68%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Drei Analysten bewerten die SMA Solar als starken Kauf und weitere drei empfehlen den Kauf mit einer eher optimistischen Einschätzung. Vier Experten haben sich neutral positioniert.

Das Guru-Rating wurde angepasst und beträgt nun 3,90 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Insgesamt zeigen sich somit etwa 60 Prozent der Bankanalysten weiterhin positiv gestimmt gegenüber der SMA Solar-Aktie.