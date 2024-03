SMA Solar-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Sma Solar war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse gab es an 11 Tagen positive Diskussionen, während an drei Tagen eher eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv bewertet. Daher erhält Sma Solar eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Allerdings fällt die Dividendenrendite des Unternehmens mit 0 % im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung niedriger aus. Dadurch erzielen Anleger einen geringeren Ertrag, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Sma Solar derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Sma Solar daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Auch aus charttechnischer Sicht fällt die Bewertung für Sma Solar negativ aus. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 68,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 47,92 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -30,48 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Sma Solar daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating. Die Anlegerstimmung mag positiv sein, aber die Bewertungen der Dividendenrendite, des RSI und der charttechnischen Analyse deuten auf mögliche Risiken hin.