SMA Solar: Analysten vermuten beträchtliches Kurspotential - Aktie aktuell unterbewertet

Die SMA Solar-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten nicht mit dem tatsächlichen Wert bewertet. Das Kursziel liegt bei 86,70 EUR, was einer potentiellen Steigerung um +29,60% entspricht.

• Am 12.10.2023 stieg die SMA Solar um +2,22%

• Durchschnittliche Bewertung der Aktie liegt bei “halten”

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,55

Gestern legte das Unternehmen an der Börse eine positive Kursentwicklung von +2,22% hin und hat in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +9,05%. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche Kursziel für SMA Solar beläuft sich auf 86,70 EUR laut Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein Potential von bis zu +29,60% haben. Trotz positiver Tendenz sind jedoch nicht alle Analysten dieser Meinung.

Derzeit...