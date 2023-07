SMA Solar: Analysten sehen Kurspotenzial von 34,36%

Am gestrigen Tag musste die Aktie von SMA Solar eine negative Entwicklung in Höhe von -1,58% hinnehmen. In den vergangenen fünf Handelstagen addieren sich die Verluste auf insgesamt -3,00%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Doch trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 117,30 EUR liegt. Dies entspricht einem mittelfristigen Kurspotenzial von +34,36%, sollte sich ihre Prognose bewahrheiten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

Derzeit empfehlen drei Experten die Aktie als einen starken Kauf und weitere drei als Kauf mit einer optimistischen Sichtweise. Vier Experten hingegen schlagen vor, sie zu halten. Somit bleiben immerhin noch +60% der Analysten positiv gestimmt.

Ergänzend dazu gibt es das...