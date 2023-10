SMA Solar: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 86,70 EUR

SMA Solar hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -1,71% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen einen Gesamtverlust von -12,94% erlitten. Der Markt wirkt in dieser Hinsicht momentan eher pessimistisch eingestellt.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht angemessen bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 86,70 EUR und somit um +59,08% höher als derzeitiger Kurs.

Zwar stimmen nicht alle Experten mit dieser Einschätzung überein, jedoch haben zwei Analysten die SMA Solar als “starken Kauf” empfohlen und weitere zwei sehen sie als optimistisch aber nicht euphorisch eingestuft an (“Kauf”-Rating). Sieben Experten halten sich weitgehend neutral (“halten”-Bewertung).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,55. Insgesamt sind immerhin +36,36% der Analysten weiterhin...