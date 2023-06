SMA Solar: Analysten prognostizieren Kursziel von 108,12 EUR

Die Aktie des Photovoltaik-Unternehmens SMA Solar wird derzeit von Experten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 108,12 EUR, was einem Potenzial von +24,99% gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.

• SMA Solar verzeichnete gestern eine Steigerung um +0,64%

• Guru-Rating beträgt nun 3,90 nach zuvor ebenfalls 3,90

• Die optimistische Einschätzung teilen insgesamt 60% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen gab die Aktie um -5,98% nach und sorgte somit für skeptische Stimmung am Markt. Jedoch sind sich in Bezug auf das langfristige Potenzial des Unternehmens alle Bankanalysten einig.

Aktuell empfehlen drei Experten einen Kauf der Aktie. Drei weitere bewerten sie positiv mit “halten”, während vier Finanzexperten zur Vorsicht mahnen und ein “verkaufen” aussprechen.

