SMA Solar: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +41,32%

Die Aktie des Photovoltaik-Unternehmens SMA Solar konnte am gestrigen Handelstag ein Plus von +1,24% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie sogar um beeindruckende +5,96% zu. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist positiv und das mittelfristige Kursziel liegt bei 86,70 EUR – ein Potenzial von +41,32%.

Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt. Während derzeit zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zwei das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sich sieben Experten mit einem neutralen “halten”-Rating zurück.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,55.