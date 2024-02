SMA Solar Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die jüngsten Analysen zeigen, dass die Dividendenpolitik von Sma Solar von Analysten als "Schlecht" bewertet wird. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -1,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs ergab die Performance von Sma Solar in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -31,08 Prozent im Branchenvergleich und eine sogar noch höhere Unterperformance von 36,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Sma Solar weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Die Analyse zeigt 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, die Aktienperformance und die Anleger-Stimmung.