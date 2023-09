SMA Solar-Aktie: Vor welchen Herausforderungen steht das Unternehmen?

Die Überlegungen von SMA Solar, in die USA zurückzukehren und dort eine eigene Produktion aufzubauen, konnten kürzlich den Kurs für kurze Zeit stimulieren. Der Optimismus hielt jedoch leider nicht lange an. Zuletzt bewegte sich der Aktienkurs erneut nach Süden, was sich am Dienstagmorgen mit einem Rückgang um 1,23 Prozent fortsetzte.

Der Kurs fiel damit auf bis zu 72,30 Euro ab und es wird nun zunehmend risikoreicher. SMA Solar nähert sich seinen Tiefstständen aus dem März an – diese liegen bei etwa 71 Euro. Sollte es hier zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte eine weitere Abwertung in Richtung 63 Euro keineswegs ausgeschlossen werden.

SMA Solar: Die Stimmung ist gedämpft

Für einen Großteil des Jahres sah es für SMA Solar recht positiv aus und das Unternehmen konnte ausgezeichnete Zahlen verzeichnen. Die Stimmung im...