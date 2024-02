SMA Solar Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die technische Analyse der Sma Solar zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 73,59 EUR, während der Kurs der Aktie bei 47,86 EUR liegt, was einer Abweichung von -34,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 54,43 EUR zeigt eine Abweichung von -12,07 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Sma Solar in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen ebenfalls vor allem negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sma Solar liegt bei 71,98 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 8,33, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 51 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf grundlegender Basis ein "Gut" erhält.